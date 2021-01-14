بعد قرار مساءلة ترامب.. بيلوسي: لا أحد فوق القانون

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أن تصويت المجلس لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس، يؤكد أن الجميع في البلاد تحت سقف القانون.

موسكو، 14 يناير - سبوتنيك . وقالت بيلوسي: "لقد أظهر مجلس النواب اليوم أنه لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة"، مؤكدة أن ترامب يشكل خطرا على الولايات المتحدة، وأن البرلمانيين وعدوا بحماية شعب البلاد والدستور.

كما أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن المجلس قد يصوت على منع الرئيس الحالي دونالد ترامب، من الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس.

وقد أيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونغرس، ترامب بـ"التحريض على التمرد"، عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس.

وأصدر اليوم الرئيس ترامب مقطع فيديو على "تويتر"، أعلن فيه أنه "أصيب بصدمة وحزن" من اقتحام الكونغرس متعهدا بأن تتم محاسبة كل المشاركين فيه، وقال إنه وجه باستخدام كل الموارد لفرض النظام أثناء نقل السلطة.