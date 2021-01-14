قبل تنصيب بايدن... واشنطن تستعد لاضطرابات محتملة

تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاضطرابات محتملة قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر إجراء مراسمه يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، بينما أعلن الرئيس المنتهية ولايته أنه لن يحضر التنصيب.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن محافظ واشنطن موريل بوزر، دعا المواطنيين لعدم حضور حفل التنصيب.

وتابعت الوكالة: "سيكون هناك نحو 15 ألف جندي من قوات الحرس الوطني على الأرض"، مشيرة إلى أن بعضهم مسلح.

وأفادت تقارير بتوافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، بينما كان مجلس النواب يصوت على عزل الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأجرت القوات المسلحة جولة داخل مبنى الكونغرس، ووصف سكان العاصمة الأمريكية الإجراءات الأمنية فيها بغير المسبوقة.

وأغلق أحد الشوارع المركزية في العاصمة واشنطن" كي ستريت"، حيث توجد فيه مبان تجارية متعددة الطوابق، ويمكن رؤية البيت الأبيض من التقاطع مع شارع 16، كما أن حركة النقل محدودة فيه.

Washington, D.C., is preparing for possible trouble ahead of the inauguration of President-elect Joe Biden. Mayor Muriel Bowser is asking people not to come. There will be more than 15,000 National Guardsmen on the ground from multiple states, some armed. https://t.co/0gwrU6uboS — The Associated Press (@AP) January 14, 2021

وتم وضع كتل خرسانية حول الساحات والمتنزهات الصغيرة بالإضافة إلى تواجد سيارات دورية وسيارات سوداء ذات أضواء وامضة، وتقف بالقرب من أحد الفنادق حافلات صغيرة سوداء اللون. حيث وعدت الاستخبارات البدء بالاستعدادات لحفل التنصيب قبيل أسبوع من الموعد المحدد.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات لعشرات العسكريين وهم ينامون على أرضية مبنى الكابيتول، في ظل الاستعداد الأمنية، التي توصف بأنها غير مسبوقة في العاصمة.

ويسعى الديمقراطيون لعزل دونالد ترامب من الرئاسة في الأيام الأخيرة قبل تركه منصبه رسميا، على خلفية اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، لكن ترامب أكد أنه لا يشعر بالقلق من التعديل الـ25 من الدستور، الذي يتيح عزله من مصبه، وذلك في سياق الحراك الديمقراطي في الكونغرس إثر حادثة اقتحام الكابيتول من قبل أنصاره.