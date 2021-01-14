السلطات الأمريكية تصدر مرسوما تعتبر فيه روسيا والصين وإيران دولا "معادية"

أصدرت وزارة التجارة الداخلية الأمريكية، اليوم الخميس، مرسوما اعتبرت فيه كل من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، دولا "معادية".

واشنطن - سبوتنيك. أصدرت وزارة التجارة الأميركية مرسوما داخليا تسمح من خلاله بتشديد الرقابة على المعاملات في مجال تكنولوجيا المعلومات، معتبرة روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا دولا "معادية".

وجاء في بيان الوزارة، المنشور على موقعها: "يوفر المرسوم الاستدامة والثقة في سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولغرض تنفيذها، فإنه يحدد ست حكومات أجنبية أو كيانات غير حكومية على أنها "معادية"، وهي الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا والسياسي الفنزويلي نيكولاس مادورو".