الصحة العالمية تتابع التحقيقات في وفاة 23 شخصا بعد تلقيهم اللقاح ضد "كوفيد-19" في النرويج

أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، كاتارينا دي كات، اليوم الجمعة، علم المنظمة بوفاة 23 شخصا في النرويج بعد تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المنظمة تتابع التحقيقات في هذا الشأن.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك": " منظمة الصحة العالمية على علم بوفاة 23 شخصا في النرويج بعد تلقيهم ا للقاح ضد فيروس كورونا المستجد ... نحن على اتصال بالسلطات الصحية النرويجية، وسنتابع التحقيقات عن كثب للوقوف على سبب وملابسات الوفاة".

هذا وأفادت وكالة الأدوية النرويجية، يوم أمس الخميس، بأن المتخصصين في النرويج يحققون في أسباب وفاة 23 شخصا بعد تلقيحهم ضد فيروس كورونا. وحاليا، تمت دراسة 13 حالة، قد تكون الآثار الجانبية الشائعة قد ساهمت في تفاقم المرض لدى كبار السن.

وأفادت قناة "أن أر كيه" بالإشارة إلى الوكالة، بأنه تم تسجيل جميع الوفيات بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا والذين يعانون من سوء الحالة الصحية.

هذا وبدأت النرويج حملة التطعيم بلقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا المستجد في الـ27 من كانون الأول/ ديسمبر، وكان سكان دور رعاية المسنين في أوسلو أول من تلقى التطعيمات. في الوقت الحالي، تم تطعيم أكثر من 25 ألف شخص.