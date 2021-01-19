بايدن يرفض رفع القيود المفروضة على دخول الأراضي الأمريكية

أكدت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس المنتخب جو بايدن، لن يسمح برفع القيود المفروضة على دخول البلاد المفروض على المواطنين غير الأمريكيين القادمين من بعض الدول، كما أمر الرئيس ترامب.

موسكو - سبوتنيك. قالت ساكي عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: "بناءً على نصيحة فريقنا الطبي، لا تنوي الإدارة (الجديدة) رفع هذه القيود في 26 كانون الثاني/يناير. على العكس من ذلك، نخطط لتشديد إجراءات الصحة العامة على السفر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضافت المتحدثة الجديدة: "الوباء يزداد سوءًا، وهناك طفرات معدية اكثر (للفيروس) تظهر في جميع أنحاء العالم. الآن ليس الوقت المناسب لإزالة القيود المفروضة على السفر الدولي".

وفي وقت سابق، كشف مسؤولان أمريكيان عن أن الرئيس دونالد ترامب قرر رفع القيود المفروضة على السفر من معظم الدول الأوروبية والبرازيل بسبب فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من 26 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال المصدران لرويترز إن ترامب سيرفع القيود التي فُرضت في وقت سابق بسبب فيروس كورونا المستجد، على دخول البلاد لغير مواطني الولايات المتحدة الذين زاروا مؤخرًا معظم الدول الأوروبية أو البرازيل اعتبارا من 26 كانون الثاني/يناير الجاري.