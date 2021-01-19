باكستان تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لـ"كوفيد 19"

وافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية، اليوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، على لقاح "سينوفارم" الصيني، للاستخدام الطارئ، وسط ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" في البلاد.

وذكرت الهيئة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" أن لقاح "سينوفارم"، وهو أحد اللقاحين المعتمدين من قِبَلها، قد تم منحه تفويض المصادقة على الاستخدام الطارئ بعد تقييم سلامته وجودته.

وقالت الهيئة إنه "ستتم مراجعة التفويض كل ربع سنة، مع مراعاة المزيد من البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية والجودة".

وأشارت الهيئة الباكستانية إلى أن هناك لقاحا تصنعه شركة الأدوية البريطانية – السويدية "أسترازينكا"، حصل أيضا على التفويض في وقت سابق.

وأبلغت باكستان، أمس الاثنين، عن 1920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و46 حالة وفاة، الأمر الذي يرفع إجمالي حالات العدوى إلى 521211، والوفيات إلى 10997.