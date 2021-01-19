قبل ساعات من الاحتفال... نائبة جو بايدن تصف التنصيب بـ"بداية النهاية"... فيديو

وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الشعب الأمريكي، قبل ساعات من حفل تنصيبهما ودخولهما البيت الأبيض.

وشكرت نائبة بايدن في رسالة مصورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" الأمريكيين على كل ما فعلوه للمساعدة في دعمهما، وذلك قبل أن تصف يوم تنصيبهما بأنه "مختلف" عن السنوات الماضية.

وفيما هاريس علقت في رسالتها على التحديات المقبلة، فقد وعدت بسماع أولئك الذين لم يسمع لهم في الماضي، وأكدت أن البلاد بالفعل "على طريق التعافي وإعادة البناء".

ووصفت كامالا هاريس التنصيب بأنه "مجرد بداية النهاية"، قائلة إن "الفوز بالانتخابات ليس نهاية عملنا ولكن بالعديد من النواحي الهامة هو مجرد البداية"، وتابعت أنها وجو بايدن مستعدان للعمل.

وقالت: "لا تزال أمتنا تواجه تحديات مختلفة، من جائحة فيروس "كورونا"، مرورا بالركود الاقتصادي وأزمة المناخ لدينا والظلم العنصري، وشفاء وتعزيز الديمقراطية التي نعتز بها جميعا، لكننا جاهزون للعمل، ونشعر بالهدف والأمل، وجزء من سبب تفاؤلنا الشديد بشأن ما يمكننا تحقيقه هو بسببكم".

وتابعت حديثها للأمريكيين: "لقد رأينا جميعا ما أنجزتموه، لقد رأينا الحركات الشعبية التي قمتهم بقيادتها نيابة عن كل الناس الذين يكافحون في هذا الركود ويستحقون أن يُنظر إليهم ويُسمعوا، حركات لا تقوم على الخوف والانقسام وإنما تقوم على الوحدة".

#Inauguration2021 on Wednesday may look a little different from years past but it’s important we all take a moment to celebrate this historic moment. pic.twitter.com/WZGnkadiwo — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 19, 2021

وأضافت نائبة جو بايدن: "نتطلع أنا والرئيس المنتخب بايدن إلى العمل معكم في كل خطوة على الطريق للدخول في مستقبل أكثر إشراقا لجميع الأمريكيين، وخاصة أولئك الذين لم تُسمع أصواتهم دائما، لذلك أعلم أن يوم التنصيب هذا قد يبدو مختلفا قليلا عن السنوات الماضية، بل يختلف كثيرا".

وأنهت كامالا هاريس رسالتها للشعب الأمريكي، قائلة: "لكن دعونا نتوقف لحظة، دعونا نتوقف لحظة للاحتفال، ثم دعونا نبدأ العمل، بناء أمريكا التي نعرفها".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب جو بايدن غدا الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليرد الأخير عليه بأن هذا "أمر جيد"، وأن تجاهل تقليد حضور الرئيس المنتهية ولايته كان "واحدا من الأمور القليلة جدا التي اتفق عليها معه"، بحسب تعبيره.