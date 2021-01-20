بكين تفرض عقوبات على 28 أمريكيا من بينهم بومبيو

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 28 مواطنا أميركيا، بينهم وزير الخارجية في عهد دونالد ترامب، مايك بومبيو، والمستشار التجاري لترامب بيتر نافارو.

بكين- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في السنوات الأخيرة، قام عدد من السياسيين المناهضين للصين في الولايات المتحدة، انطلاقا من مصالحهم السياسية الخاصة وتحيزاتهم وكرههم للصين، فضلا عن تجاهل مصالح الشعبين الصيني والأمريكي، بتخطيط وتنفيذ سلسلة من الأعمال المجنونة التي أصبحت تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين وأضرت بمصالح جمهورية الصين الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "الصين قررت فرض عقوبات على 28 شخصا كانوا مسؤولين عن مثل هذه الأفعال من قبل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالصين".

وتشمل قائمة الأفراد الذين قررت الصين فرض عقوبات ضدهم (نائب مستشار رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي سابقًا) ماثيو بوتينجر، ومايك بومبيو، وبيتر نافارو، وروبرت أوبراين (مستشار الأمن القومي الأميركي)، وأليكس عازار(وزير الصحة).