البابا لبايدن: أدعو الرب أن يرشدك لتحقيق المصالحة

بعث البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب توليه مهام منصبه.

وفي رسالته التي بعث بها بعد قليل من أداء الرئيس الأمريكي الكاثوليكي اليمين، قال البابا إنه يدعو الرب ليرشده إلى تحقيق المصالحة في الولايات المتحدة وبين دول العالم.

وأعرب البابا عن أمله كذلك في أن يعمل بايدن نحو تحقيق مجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة الجميع، خاصة الفقراء والضعفاء والذين لا صوت لهم.

وأدى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية لتولي المنصب، اليوم الأربعاء، ووصف بايدن المناسبة بأنها انتصار للديمقراطية.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين".