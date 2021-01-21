برصاص مجهول... مقتل صحفي وصديقه في إقليم تيغراي الإثيوبي

قتل صحفي إثيوبي، اليوم الخميس، برصاص مجهول في مقلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

وقال أحد عمال الإغاثة وأحد السكان المحليين إن الصحفي وصديقه لقيا مصرعهما بعد أن أطلق مجهول الرصاص عليهما، بحسب "رويترز".

وأوضح عامل الإغاثة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الصحفي داويت كيبيدي، قتل بالرصاص مساء الثلاثاء الماضي، بينما كان متواجدا في سيارته مع أصدقائه.

وأشار إلى أن كيبيدي كان يعمل لصالح تلفزيون إقليم تيغراي المحلي الرسمي، موضحا أن كلا من الصحفي وصديقه أصيب بطلق ناري في الرأس.

وترى جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان أن حرية الصحافة شهدت تراجعا منذ المعارك التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني في الإقليم.

واندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الحكومة الاتحادية، وقوات موالية للحكومة المحلية السابقة في تيغراي، والتي فقدت السيطرة على مقلي أواخر ذلك الشهر.

وكانت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أكدت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أنها حققت النصر في الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي سبق أن حكم البلاد.