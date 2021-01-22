"تويتر" يعلق حسابا مرتبطا بالمرشد الأعلى لإيران خامنئي

أوقف "تويتر" حسابا مرتبطا بالمرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات من نشره صورة للاعب جولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تستهدفه على ما يبدو طائرة مسيرة وبجوارها تعهد بالانتقام للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة.

وحملت التغريدة المنشورة على حساب باللغة الفارسية مرتبط بموقع خامنئي على الانترنت نص تصريحات للزعيم الإيراني في ديسمبر/ كانون الأول قال خلالها "الانتقام مؤكد"؛ وفقا لـ "رويترز".

وفي وقت سابق حجب "تويتر" تغريدة نشرتها حسابات تابعة للموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.

وكانت التغريدة متعلقة باللقاحات الأمريكية والبريطانية المضادة لفيروس كورونا، وذلك غداة إعلانه منع استيرادها إلى بلاده.

وقال خامنئي في خطاب متلفز، إن بلاده لا تسمح بدخول اللقاحات الأمريكية والبريطانية.

وشكك في هذه اللقاحات بقوله: "لا ثقة بهم... ربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى".

وسارعت حسابات على "تويتر" تابعة للموقع الرسمي لخامنئي إلى نشر مقتطفات من خطابه، تتعلق واحدة منها عن اللقاحات.

ولكن السبت الماضي، قام الموقع بحجب هذه التغريدة من الحسابات بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية.

وفي مكان هذه التغريدة، كتبت عبارة: "لم تعد هذه التغريدة متوافرة لأنها خالفت قواعد تويتر". ولم تصدر عن موقع تويتر المزيد من التفاصيل.