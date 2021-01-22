البيت الأبيض: بايدن يدعو إلى تقييم التهديد الإرهابي المحلي الأمريكي بعد اقتحام الكونغرس

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كلف إدارته باستكمال تقييم كامل لخطر الإرهاب المحلي في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن "التقييم سينتهي من مكتب مدير المخابرات الوطنية، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي".

وتابعت بقولها في إفادة صحفية، نقلتها وكالة "رويتز": "نريد تحليلا يستند إلى الحقائق يمكننا على أساسه تشكيل السياسة".

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".