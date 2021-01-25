بايدن يعد بتوفير 150 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 100 يوم الأولى

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه في غضون ثلاثة أسابيع ستكون البلاد قادرة على توفير مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يوميا مع إمكانية الوصول إلى 1.5 مليون جرعة.

وأضاف بايدن في إفادة صحفية، "أنا واثق تماما من أننا سنكون في موقف خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة أو نحو ذلك يمكننا من توفير مليون جرعة يوميا وأكثر من ذلك".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يشير إلى عدد التطعيمات اليومية، لأن اللقاحات المعتمدة في الولايات المتحدة تتطلب حقنتين لكل شخص بفاصل أسبوعين.

President Joe Biden raises the bar on vaccines and suggests US will get to 1.5 million a day https://t.co/NJxj415ken pic.twitter.com/XzhZV9nAJC — CNN Politics (@CNNPolitics) January 25, 2021

وتابع بايدن، "أعتقد أننا قد نكون قادرين على الوصول إلى 1.5 مليون في اليوم بدلا من مليون في اليوم. لكن يتعين علينا تحقيق هدف المليون أولا".

ونوه الرئيس الأمريكي، بأنه يتوقع توافر اللقاحات على نطاق واسع للأمريكيين بحلول الربيع. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في "طريقها إلى مناعة القطيع" الضرورية لإنهاء الوباء بحلول الصيف.



ولكن بايدن استدرك محذرا، من "أن الأمة ستكون في هذا الوضع لفترة من الوقت، ويمكن أن تشهد ما بين 600 ألف و660 ألف حالة وفاة قبل أن نبدأ في تجاوز الذروة بشكل كبير".

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 25 مليون أمريكي، كما حصد أرواح ما يزيد عن 420 ألف شخص.