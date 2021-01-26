سلوفاكيا: الاتحاد الأوروبي لن يعتمد على العقوبات فقط في علاقته مع روسيا

أعلن وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك، أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي بعلاقاته مع روسيا لا ينوي الاعتماد على سياسة العقوبات فقط، لافتا بالوقت نفسه إلى أن العقوبات ضد موسكو ستستخدم بحذر.

براغ - سبوتنيك. وكشف الدبلوماسي السلوفاكي، أن هذه المسألة ستكون موضوعا رئيسيا خلال المحادثات، التي سيجريها رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم 5 فبراير/ شباط.

وقال الدبلوماسي بعد اجتماع رؤساء وزارات خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، المكرس لمناقشة الإجراءات المحتملة فيما يخص قضية اعتقال المدون الروسي، أليكسي نافالني:

"نريد التعامل مع أداة مثل العقوبات ضد روسيا بحذر، لكن بالوقت نفسه نريد محاكمة عادلة (لزعيم المعارضة أليكسي نافالني)".

وأضاف، أن "الاتحاد الأوروبي ينوي إثبات أنه لا يريد الاعتماد إلى ما لا نهاية على سياسة العقوبات فقط. ولكن في حال وجود رغبة لدى روسيا بإبعاد نافالني بشكل تام عن الحياة السياسية، فسيكون هذا الوضع جديدًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وكان لافروف، قد أشار في وقت سابق، خلال تعليقه على دعوات الدول الغربية للإفراج عن نافالني، بأن هدفهم هو صرف الانتباه عن أعمق أزمة يواجهها نموذج التنمية الليبرالي.

هذا ونصحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في وقت سابق، السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع حول نافالني، باحترام القانون الدولي، وعدم التعدي على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة والتعامل مع المشاكل في بلدانهم.

يذكر أنه توقيف نافالني في 17 يناير/كانون الثاني في مطار شيريميتيفو لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة تسميم مزعوم. وقررت محكمة مدينة خيمكي احتجاز نافالني لمدة 30 يوماً.