حدثت لمواطنيها... إسرائيل تكشف عن أعراض جانبية "لم تكن معروفة" للقاح "فايزر"

كشفت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن أعراض جانبية حدثت لمواطنيها لم تكن معروفة للقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

بدأت إسرائيل عملية التطعيم الشهر الماضي، وحتى الآن تلقى اللقاح 2.7 مليون إسرائيلي من بينهم 1.26 مليون تلقوا بما في ذلك الجرعة الثانية، وفق ما أفادت به صباح اليوم وزارة الصحة الإسرائيلية.

إلا أن مديرة وحدة الوقاية من الأمراض المعدية بمستشفى شيبا قرب تل أبيب وسط إسرائيل، البروفيسور غاليا رهاف، كشفت أن أعراضا جانبية ظهرت على عدد من متلقي لقاح شركة فايزر في إسرائيل لم تكن معروفة لدى الشركة نفسها.

وقالت رهاف في حوار مع هيئة البث الرسمية إن أشخاصا تلقوا اللقاح ووصلوا بعد ذلك إلى المستشفى بأعراض مثل تنميل وشلل في العصب الوجهي، وهي الأعراض التي لم تظهر في دراسة الشركة.

مع ذلك أكدت رهاف أن هذه أعراض عابرة وأنه من المستحيل التأكد على وجه اليقين من أن اللقاح يسبب هذه الأعراض مضيفة "عندما نقوم بتطعيم 2.5 مليون شخص في وقت واحد، فمن الواضح أننا سنرى جميع أنواع الأعراض التي تحدث".

وإسرائيل في مقدمة الدول التي دشنت حملة تلقيح لمواطنيها على نطاق واسع ونجحت في تلقيح نسبة كبيرة من السكان خلال فترة قصيرة.

وكانت تقارير إعلامية كشفت مؤخرا أن إسرائيل حصلت على كميات كبيرة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة فايزر مقابل أن تكون بمثابة حقل تجارب عالمي في هذا المجال، وذلك بناء على اتفاقية لتبادل البيانات حول تأثير اللقاح، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".