"حرب المدن"... تركيا وتونس تجريان مناورات عسكرية مشتركة.. صور

أجرت القوات الخاصة التركية والتونسية مناورات مشتركة، اعتبرت الأولى من نوعها، في إطار تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بيانا أشارت فيه إلى تنفيذ وحدات من القوات الخاصة التركية بالتعاون مع القوات الخاصة التونسية، تدريبات عسكرية، كُشف عنها اليوم.

وبحسب بيان الوزارة، استمرت التدريبات من تاريخ 17 إلى تاريخ أمس الاثنين 25 من الشهر الجاري يناير / كانون الثاني.

1️⃣ Türkiye ve Tunus Özel Kuvvetleri arasında dostluğu ve birlikte çalışabilirliği artırmak, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla 17-25 Ocak tarihlerinde Ankara’da tatbikat gerçekleştirildi.https://t.co/nyBQTtSGBD pic.twitter.com/EjgYDRkUQk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2021

واعتبرت وزارة الدفاع التركية أن هذه المناورات العسكرية هي تعبير عن استمرار تقديم الدعم للدول الصديقة والشقيقة.

وتهدف المناورات إلى تبادل المعارف والخبرات العسكرية وتحسين التعاون والتنسيق بين البلدين، وتعزيز الصداقة والتعاون بين القوات الخاصة في كل من تركيا وتونس.

2️⃣ Türkiye ve Tunus’tan birer Özel Kuvvet timinin katıldığı tatbikat, aynı zamanda iki ülke Özel Kuvvetleri arasında yapılan ilk tatbikat olma özelliğini taşıyor. Tatbikatın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.https://t.co/nyBQTtSGBD pic.twitter.com/UzNKgVqp7e — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2021

وبينت الوزارة أن ما يميز هذا التمرين هو أنه أول تمرين عسكري يتم إجراؤه بين القوات الخاصة التابعة لكلا البلدين. حيث شارك في المناورات والتمارين العسكرية فريق من القوات الخاصة من كلا الدولتين في أنقرة.

وخلال التمرين العسكري، تم التدريب على أساليب الدعم الطبي وحرب المدن بالإضافة إلى التدريب على الرمايات السريعة بحضور وفود عسكرية رفيعة من كلا البلدين.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أنه من المقرر أن تستمر هذه المناورات، التي أجريت لأول مرة في هذا العام، بين القوات الخاصة التركية والتونسية في السنوات المقبلة.