بايدن يشرح لأمين حلف الناتو توجهات واشنطن حول العمل المشترك

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بالدفاع المشترك ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) فضلا عن العمل على التعاطي مع القضايا ذات الأهمية الأمنية لدى دول الحلف.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن تحدث مع أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، حيث:

"شكره على قيادته القوية للحلف، معربا عن نيته التشاور والعمل مع الحلفاء على القضايا الأمنية محل الاهتمام المشترك مثل أفغانستان، والعراق، وروسيا".

وجدد بايدن "التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع المشترك وفق المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي، منوها لالتزامه بتقوية الأمن عبر الأطلسي، فضلا عن التأكيد على أهمية التشاور والإمكانات المشتركة لتقوية الردع ومواجهة التهديدات الجديدة والناشئة، بما فيها التغير المناخي والأمن الصحي العالمي".

يذكر أنه تم تنصيب جو بايدن، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، أمس الأربعاء، والذي تحدث في رسالة تنصيبه عن ضرورة تجاوز الانقسامات العمقية في البلاد التي تفاقمت خلال أربع سنوات من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.