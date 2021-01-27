سناتور: محاولات بناء عالم أحادي القطب تؤدي إلى مواجهة بين الدول

قال رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية كونستانتين كوساتشيف، في تعليقه على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في منتدى دافوس، إن محاولات بناء نظام عالمي أحادي القطب تؤدي إلى مشاكل جديدة ومواجهة بين الدول.

وكتب السياسي على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، اليوم الأربعاء:

"في حديثه في منتدى دافوس، تناول رئيس روسيا مشكلة بالغة الأهمية، أزمة نظام الحكم العالمي. هذه بالفعل قضية رئيسية. وفي الوقت نفسه، أظهر الرئيس علاقة منهجية بين المشاكل في مختلف المجالات، والتي تخلق خللا خطيرا في النظام العالمي".

وأضاف أن "بوتين يعتقد أن المشاكل المتنامية في مختلف المجالات تؤدي إلى خطر زيادة المواجهة وغالبًا ما تأتي من مصدر واحد وهو: "محاولات بناء نظام عالمي مركزي أحادي القطب".

وكما لفت كوساتشيف، في الواقع، "أشار الرئيس مرة أخرى إلى التناقض الأساسي بين نموذجين للحكم العالمي".

وشدد السياسي على أن "روسيا تراهن على نهج متعدد المراكز، لكن ينبغي أن يقوم على" حوار صادق"، والذي قاله بوتين على وجه الخصوص فيما يتعلق بالعلاقات مع أوروبا الغربية.

وأشار كوساتشيف إلى أنه لن يصف نهج الرئيس الروسي بشكل لا لبس فيه بالتشاؤم أو التفاؤل، ولكنه قبل كل شيء، منهجي ومنطقي للغاية: "لقد أظهر علاقة مباشرة بين حل المشكلات العالمية وسلوك اللاعبين الرئيسيين. مع سلوك واحد، سيكون هناك سيناريو واحد، والآخر، على التوالي. ولكن لا يوجد تحديد مسبق، ولا عفوية: كل شيء، كما يقولون، في أيدينا. إنه ليس في واحد فقط، ولكن في أيدي جميع مراكز القوة الرائدة. إذا اعترفنا بذلك، فسيتم إيجاد الحلول بسرعة وفعالية كبيرة".