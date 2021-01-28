دراسة: 60 % من الشركات اليابانية تدعم إقامة الأولمبياد

أطهر مسح بمشاركة 100 شركة اليوم الخميس أن نحو 60 في المئة من الشركات اليابانية تدعم إقامة أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

نتائج المسح الجديد تتناقض مع استطلاع رأي عام يعارض إقامتها بسبب مخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا، بحسب رويترز.

وأوضح المسح الذي أجرته شبكة إن.إتش.كيه أن 48 شركة تقول إنه يجب إقامة الأولمبياد على نطاق مصغر بينما ترغب 13 شركة في إقامتها كما هي الخطة الأصلية تقريبا.

وذكرت إن.إتش.كيه أن الشركات قالت إن إقامة الأولمبياد ستساهم في تعافي الاقتصاد وستكون جيدة من أجل مسيرة الرياضيين حتى لو لم تكن هناك جماهير.

وأبدت ثلاث شركات فقط رغبتها في إلغاء الأولمبياد بينما لم تقدم 36 شركة إجابة معللة ذلك بأنه يجب مراقبة وضع عدوى كوفيد-19.

وكان استطلاع للرأي العام أوضح أن 80 في المئة من اليابانيين يريدون إلغاء الأولمبياد أو تأجيلها خوفا من أن وجود الرياضيين سيزيد من سوء الو