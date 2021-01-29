"عدو من الداخل"... الشرطة الأمريكية تشدد الإجراءات الأمنية حول الكونغرس مع تزايد التهديدات

تشدد الشرطة الأمريكية، ابتداءا من اليوم الجمعة 29 يناير/كانون الثاني، من الإجراءات الأمنية حول مبنى الكونغرس الأمريكي "الكابيتول"، مع تزايد التهديدات.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تقريرا مطولا، حول تشديد الإجراءات الأمنية، نقلت فيها عن كبير مسؤولي إنفاذ القانون في مجلس النواب الأمريكي، بتشديد الإجراءات الأمنية حول المشرعين المتنقلين.

ويعيد الكونغرس تقييم السلامة، وسط تزايد التهديدات ضد الأعضاء، تتزايد حتى قبل أن يهاجم أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول.

ونقلت الوكالة عن رقيبة السلاح بالإنابة في مذكرة تم الحصول عليها إن ضباط شرطة الكابيتول "سيتمركزون في مطارات منطقة واشنطن، ومستودع قطار محطة الاتحاد بالمدينة في أيام السفر المزدحمة.

وقالت الضابطة تيموثي بلودغيت، إنه تم إنشاء بوابة إلكترونية، حتى يتمكن المشرعون من إخطار الوكالة بخطط السفر، وحثهم على تنسيق الرحلات مع الشرطة المحلية ومسؤولي المطار وإبلاغ السلطات عن الأنشطة المشبوهة.

وجاء تصريحات المسؤولة الأمنية الأمريكية في الرسالة الإلكترونية، أن شرطة الكابيتول "لن يكون النواب متاح لهم المرافقات الشخصية، ومع ذلك، سيكونون في مكانهم للمراقبة أثناء انتقال الأعضاء عبر المطار".

عدو من الداخل

وسلطت الخطوات الضوء على الانقسامات السياسية، التي نمت بشكل متزايد، بل ربما تكون خطيرة، خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في منصب الرئيس.

بالإضافة إلى الهجمات اللفظية الشخصية ضد الخصوم المتصورين، أثار ترامب مؤيديه بتدفقات لا هوادة فيها من المؤامرات الزائفة مثل اتهامه الكاذب بأن الديمقراطيين سرقوا منه انتخابات نوفمبر.

وانتشر العداء الذي يواجهه المشرعون فيما بينهم، حيث قال العديد من الديمقراطيين إنهم قلقون من زملائهم في الحزب الجمهوري الذين قالوا إنهم يحملون أسلحة في واشنطن.

وانزعج الجمهوريون من أجهزة الفحص الجديدة التي نصبتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بولاية كاليفورنيا، والتي يُطلب من المشرعين المرور من خلالها عند دخول غرفة مجلس النواب، حيث لا يُسمح بحمل الأسلحة النارية.

وقالت بيلوسي للصحفيين هذا الأسبوع في وصف تقشعر له الأبدان للتوترات الداخلية للكونغرس: "يبدو أن العدو من داخل مجلس النواب"، واستشهدت بـ "أعضاء الكونغرس الذين يريدون إحضار أسلحة على الأرض وهددوا بالعنف ضد أعضاء آخرين في الكونغرس".

في أحدث مثال على العداء الشخصي المتصاعد في الكابيتول هيل، غردت النائبة كوري بوش، ديمقراطية ، يوم الجمعة بأنها كانت تنقل مكتبها بعيدًا عن مكتب زميلتها الجديدة النائب مارجوري تايلور غرين، الجمهورية، "لتحافظ على سلامتها".

وأضافت بقولها إن "غرين وموظفيها، قاموا بتوبيخي في الردهة، ما جعلني لا أشعر بالأمان".

ردت غرين بتغريدة خاصة بها قائلة: "إنها تكذب".

ويسافر أعضاء الكونغرس البالغ عددهم 535 عضوًا بشكل متكرر بين منازلهم والعاصمة، وقال الكثير منهم إنهم يشعرون بالضعف في مناطقهم وعندما يسافرون.

وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصًا يهينون المشرعين في المطارات، بما في ذلك السناتور الجمهوري ميت رومني من ولاية يوتا، الذي انتقد ترامب.

وقالت رسالة المشرعين في مجلس النواب إنه بينما تم التحقيق في 902 تهديدًا لأعضاء الكونغرس في عام 2016، وارتفع العدد إلى 4894 حالة في عام 2018 وكان يتتبع صعودًا، وفقًا لشهادة شرطة الكابيتول في عام 2019.

وقالت رسالتهم إن محدودية موارد الشرطة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي المليئة بالمعلومات الشخصية ومواقعها في الوقت الفعلي تجعل المشرعين أكثر عرضة للخطر عندما يكونون في منازلهم.

وطالب أعضاء مجلس النواب بتشديد الإجراءات الأمنية. وقالت بيلوسي للصحفيين إنه تم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات وإنها ستسعى على الأرجح للحصول على أموال لتعزيز سلامتها.

وقال القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، يوغاناندا دي بيتمان، هذا الأسبوع إن "هناك حاجة إلى تحسينات كبيرة، لحماية مبنى الكابيتول ومباني المكاتب المجاورة، بما في ذلك السياج الدائم". منذ 6 يناير ، يحيط مبنى الكابيتول بجدار شاهق وتقوم قوات الحرس الوطني بدوريات في الأراضي.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي، إن الرئيس جو بايدن على اتصال وثيق ببيلوسي بشأن أمن الكونغرس.

وشق أنصار ترامب طريقهم إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، بعد خطاب صباحي حثهم فيه على الذهاب إلى هناك حيث أكد الكونغرس رسميًا فوز جو بايدن في الانتخابات.

وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل خمسة أشخاص، ودفعت مجلس النواب لمحاكمته بتهمة التحريض على العصيان، الذي يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ بسببه في فبراير/شباط المقبل.