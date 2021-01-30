اجتماع روسي أذربيجان أرميني في موسكو

وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الروسي اليوم السبت:

"تنفيذا لبيان رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس روسيا الاتحادية المؤرخ 11 كانون الثاني / يناير 2021، عقد نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهين مصطفاييف، ونائب رئيس الوزراء من جمهورية أرمينيا مهير غريغوريان ونائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية أليكسي أوفرشوك في 30

يناير 2021 الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية في موسكو ".

وناقشت الأطراف "المجالات الرئيسية للعمل المشترك المتعلقة بتنفيذ الفقرة 9 من بيان رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس روسيا الاتحادية بتاريخ 9 نوفمبر 2020، والذي يشير إلى: إلغاء حظر الروابط الاقتصادية والنقل في ناغورنو قرة باغ. كما ناقش الاجتماع تنفيذ الفقرات 2 و 3 و 4 من بيان 11 يناير 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الأطراف اتفقت على إنشاء مجموعات فرعية من الخبراء في مجال السكك الحديدية والطرق والنقل المشترك، بشأن توفير وسائل النقل، بما في ذلك السلامة والحدود والجمارك والشؤون الصحية والبيطرية والصحة النباتية وأنواع أخرى من المراقبة.

وجاء في الرسالة: "اتفقت الأطراف على استكمال تشكيل مجموعات فرعية من الخبراء بحلول 2 فبراير 2021، وعقد اجتماعاتهم الأولى بحلول 5 فبراير 2021".

ويضاف إلى أن الاجتماع القادم لمجموعة العمل الثلاثية سيعقد في موسكو، وسيتم الاتفاق على الموعد من قبل الرؤساء المشاركين في نظام العمل.

في نهاية سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في ناغورنو قرة باغ، والتي أصبحت استمرارًا لصراع طويل الأمد وأدت إلى وقوع إصابات بين السكان المدنيين. وقام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، لكن الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه ليلة 10 نوفمبر تبين أنه كان ناجحًا. بوساطة موسكو، حيث اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار تمامًا وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو. بالإضافة إلى ذلك، تتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.