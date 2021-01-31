ظريف: إيران مستعدة لتسهيل الحوار بين "طالبان" والحكومة الأفغانية

أعربت إيران، اليوم الأحد 31 يناير/كانون الثاني، عن استعدادها لتسهيل الحوار بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.

طهران – سبوتنيك. وأشارت إيران إلى أن هدفها من تسهيل الحوار هو، إحلال السلام ووقف العنف الدائر في البلاد، والذي يتواصل على الرغم من المحادثات الجارية بين الجانبين في قطر.

وجاءت تصريحات ظريف، خلال لقاء مع وفد من حركة ‎طالبان برئاسة الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي في الحركة، بحسب موقع الحكومة الأفغانية.

وقال ظريف "نؤكد على استعداد إيران لتسهيل الحوار بين طالبان والحكومة الأفغانية، ونأمل بأن تبذل كل الجهود لإنهاء معاناة الشعب الأفغاني في أسرع وقت ممكن وسحب الذرائع من المحتل عبر إحلال السلام في أفغانستان".

وتابع ظريف أنه "لا يمكن أن تنفذ القرارات السياسية في الفراغ، ويجب أن يتم تشكيل حكومة شاملة من خلال عملية تشاركية، مع مراعاة الهياكل والمؤسسات والقوانين الأساسية مثل الدستور".

من جانبه، أعرب برادر عن "ارتياحه لعملية الحوار بين الأفغان، ودعا إلى تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الفصائل العرقية والجماعات السياسية باعتبارها ضرورية لتحقيق السلام الكامل في البلاد".