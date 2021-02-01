"موقفنا واضح"... إيران ترد على تصريحات السعودية بشأن المحادثات النووية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه على "أمريكا إذا كانت تسعى إلى تصحيح مسار الإدارة السابقة فعليها اتخاذ إجراءات طويلة الأمد بشأن التزاماتها".

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي، على تصريحات المسؤولين السعوديين بشأن المحادثات مع إيران، قائلا: "موقفنا هو الحوار في المنطقة دون تدخل أجنبي، جعل الأجانب المنطقة رهينة نواياهم الشريرة طيلة عقود"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "إن مسار الحوار مع السعودية مفتوح، ففي أي يوم تصحح فيه السعودية مسارها وتنهي الحرب في اليمن، ستكون أحضان إيران مفتوحة وسنرحب بهم".

وتعليقاً على الشروط المطروحة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، قال خطيب زاده: "ننتظر الإجراءات الأمريكية ورفع العقوبات بشكل فعال، أي أن التوقيع على الورق ليس كافيا، وعلينا أن نرى تأثير ذلك. الرد على التوقيع على الورق، سيكون التوقيع على الورق. متى رأينا هذا الإجراء الأولي من قبل أمريكا، سنرد. عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ليست تلقائية".

وأضاف: "ما دامت أمريكا لا تلتزم بتعهداتها دون شروط مسبقة فإنها ستستمر في انتهاك القرار 2231 الملزم. إذا كانت إدارة بايدن تسعى إلى تصحيح مسار الإدارة السابقة فعليها اتخاذ إجراءات طويلة الأمد بشأن التزاماتها. ما زلنا ننتظر إجراء الإدارة الامريكية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن. وقال إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية".

فيما رد مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، على التصريح الأمريكي، وقال إن بلاده لم تغادر الاتفاق النووي حتى تعود إليه، وأضاف "لم نغادر الاتفاق لنعود إليه، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتأكد من أن أوروبا والولايات المتحدة تفيان بالتزاماتهما"، متابعا: "لقد تفاوضنا وأغلق ملف التفاوض حول الاتفاق النووي، كان موقفنا من الاتفاق واضحا منذ البداية، وما زلنا على نفس الموقف".