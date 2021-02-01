أردوغان يكشف عن رغبته في صياغة دستور جديد

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن تأييده صياغة دستور جديد.

جاء هذا خلال مؤتمر صحافي في ختام جلسة لمجلس الوزراء في أنقرة، بحسب "فرانس برس".

وقال الرئيس التركي إنه ربما حان الوقت كي تبحث تركيا مرة أخرى وضع دستور جديد.

وأضاف قائلا: "إذا توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في الائتلاف قد نبدأ الجهود لصياغة دستور جديد في الفترة القادمة".

ويتولى أردوغان حكم تركيا حاليا في إطار تحالف غير رسمي مع دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية أحد أشرس خصومه.

ووافق الأتراك على تعديلات دستورية عام 2017 قادت البلاد للتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي على الرغم من ردود الفعل العنيفة من جانب أحزاب المعارضة والمنتقدين.