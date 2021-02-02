مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يثير الجدل ويكشف "أفضل هدية من الله"

وصف رئيس قاعدة عمار للحروب الاستراتيجية الناعمة التابعة للحرس الثوري الإيراني، مهدي طائب، أمس الاثنين، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بأنها "أفضل هدية من الله".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن طائب، قوله، خلال كلمة له مع عناصر من قوات الباسيج في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، إن "العقوبات هي أفضل هدية من الله سبحانه وتعالى، إذا تمت إدارتها بشكل صحيح"، مؤكدا أن "اليوم بدأت تنكشف قوة إيران للعدو ونحن في ذروة القوة ومقاومة العدو هي طريق النصر".

وبيّن المسؤول الإيراني أن "قطار الجمهورية الإسلامية يتحرك بسرعة نحو الهدف، والتفاوض مع العدو خطأ"، مؤكدا أن "وصول الوقود والنفط الإيراني إلى فنزويلا أظهر أنها قوة عظمى، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تضر فنزويلا سياسياً لأن هذا النظام قائم على الشعب".

واتهم مهدي طائب الولايات المتحدة بمحاولة إدخال إيران في حرب بالوكالة أثناء الصراع في إقليم قرة باغ عقب مواجهات عسكرية اندلعت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بين أذربيجان وأرمينيا واستمرت أربعين يوماً، قائلا: "قصة ناغورني قرة باغ، كانت الولايات المتحدة تبحث عن حرب بالوكالة، ولكن بكلمات قليلة من المرشد الأعلى تم حل القضية هناك ولم تحقق هدفها".