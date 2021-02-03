جيف بيزوس يعلن أسباب تنحيه وأندي جاسي يخلفه في منصب المدير التنفيذي لـ "أمازون"

أعلنت شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية، أن مديرها التنفيذي جيف بيزوس، سيتنحى عن منصب المدير التنفيذي للشركة.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الشركة أعلنت، الثلاثاء، أن جيف بيزوس، سيتنحى عن المنصب الذي ظل فيه لنحو 30 عاما، نهاية العام الجاري.

Amazon founder Jeff Bezos announced he will step down as CEO in the third quarter of the year. Andy Jassy, head of the company's lucrative cloud computing unit Amazon Web Services, will succeed him https://t.co/6JY1RzRW3y pic.twitter.com/kIAknn0UgO — Reuters (@Reuters) February 3, 2021

ولفتت الوكالة إلى أن أحد كوادر الشركة وهو أندي جاسي، الذي يدير أعمال الحوسبة السحابية في أمازون، سيحل محل جيف بيزوس في منصب المدير التنفيذي.

وأوضحت أن بيزوس بعد تنحيه سيتولى منصب رئيسا تنفيذيا للشركة، مشيرة إلى أنه يريد توفير الوقت اللازم للتركيز على مشاريع أخرى.

وتقول الوكالة إن جيف بيزوس، سيظل مرتبط بأنشطة الشركة ومبادرتها المهمة، بينما سيكون لديه الوقت الكافي للإشراف على المشروعات الأخرى التي من بينها شركة استشكاف الفضاء "بلو أوريجين".