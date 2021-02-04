"نت بلوكس": حظر منصات التواصل الاجتماعي في ميانمار

قال موقع "نت بلوكس" إنه قد تأكد، يوم الأربعاء، تقييد خوادم شبكات فيسبوك وانستغرام وماسينغر وواتس آب عبر مزود الإنترنت المملوك للدولة في ميانمار.

وقال الموقع، المعني بمراقبة عمليات إغلاق وانقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم، عبر تويتر، "إنه تم تأكيد حظر خوادم فيسبوك والشركات التابعة لها في ميانمار".

وأضاف: "تُظهر المقاييس في الوقت الفعلي تصفية انتقائية حتى مع استعادة الاتصال الأساسي بعد الانقلاب العسكري".

⚠️ Confirmed: Facebook, Instagram, Messenger and WhatsApp servers are now restricted in #Myanmar on state-owned internet provider MPT; real-time metrics show selective filtering in place even as basic connectivity is restored following military coup 📉 📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/psiYZMIium — NetBlocks (@netblocks) February 3, 2021

يشار إلى أنه تم اكتشاف اضطراب واسع النطاق في الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية في ميانمار منذ يوم الأحد، بعد أن اعتقل الجيش القادة السياسيين، بما في ذلك الزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سوتشي.

وكان جيش ميانمار قد نفذ انقلابا، الاثنين الماضي، واعتقل مستشارة الدولة أونغ سان سو كي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبار آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وقال الجيش إنه ملتزم بالنظام الديمقراطي وتعهد بإجراء انتخابات جديدة ونزيهة عندما تنتهي حالة الطوارئ، على أن يسلم السلطة إلى الفائز في هذه الانتخابات.

وتأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.