إيران تكشف عن امتلاكها سلاحا يؤرق الجيش الأمريكي

قال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، إن الجمهورية الإسلامية ترصد جميع "التحركات المعادية لها" في مياه الخليج وبحر عمان.

طهران– سبوتنيك. وقال نصير زاده، اليوم الجمعة: "نرصد جميع التحركات المعادية في مياه الخليج وبحر عمان"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "طائراتنا المسيرة مجهزة بقنابل تزن 500 رطل وباتت كابوسا يؤرق حاملات الطائرات الأمريكية"، متابعا أن القوات الجوية الإيرانية، أصبحت من بين العشر الأوائل عالميا والأولى على مستوى المنطقة.

وأردف قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني قائلا:

سيتم الكشف عن الطائرة العملاقة من دون طيار (كامان 22) ذات القدرة على حمل 300 كغ من المعدات العسكرية بحلول نهاية فبراير الجاري.

وانخفضت حدة التوتر العسكري بين طهران وواشنطن بعد قدوم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، ومغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع طهران والقوى الكبرى.

فرض ترامب عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت قطاعات رئيسية، كما شدد الضغوط السياسية على إيران وكثف وجود قواته العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تجري مشاورات نشطة مع الدول الأوروبية الكبرى بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني، وتتوقع تشكيل جبهة موحدة للتعامل مع هذا الأمر.