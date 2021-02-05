أمريكا توقف تقديم المشورة والمعلومات الاستخبارية إلى السعودية

قال جون كيربي الناطق باسم البنتاغون، اليوم الجمعة، إن أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء دعم العمليات العسكرية في اليمن، ينهي تبادل المعلومات الاستخبارية وتقديم المشورة للقوات السعودية.

واشنطن- سبوتنيك. وقال كيربي خلال إيجاز صحفي: "كانت وزارة الدفاع تقدم بعض المساعدة غير القتالية المحدودة لعمليات التحالف والتي تشمل المعلومات الاستخباراتية وبعض النصائح وأفضل الممارسات".

وأردف الناطق باسم البنتاغون قائلا:

نتيجة لأمر الرئيس، أمس، تم إنهاء كل شيء، لكن المملكة العربية السعودية لا تزال شريكا في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقال بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة توقف كل دعم للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن، لكنها ستواصل الدفاع عن حليفها ضد التهديدات الأخرى.

كما تعهد بايدن بتكثيف الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاع بالوسائل السلمية وعين الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندركينغ مبعوثًا خاصًا له إلى اليمن.

يشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" منذ عام 2014.

أطلق تحالف دولي بقيادة المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لدعم حكومة هادي المعترف بها دوليا في عام 2015. ومع ذلك لا يزال يسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الأسبوع الماضي، إن المملكة العربية السعودية ساهمت في أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في اليمن.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 80% من السكان، أو 24.1 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية.