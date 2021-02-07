المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران لبحث حل سياسي للنزاع في اليمن

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتين غريفيث، اليوم الأحد، إلى طهران لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان له، إن "غريفيث سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر يومين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعدداً من المسؤولين الإيرانيين"، مضيفا أن "الزيارة تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الخاص للتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع في اليمن عن طريق التفاوض يلبي تطلعات الشعب اليمني".

وأكد البيان، أن "دعم اتفاق بين طرفي النزاع حول وقف لإطلاق النار في كل أنحاء اليمن وتطبيق تدابير إنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية يشكل أولى أولويات المبعوث الخاص خلال زيارة إيران".

غريفيث في زيارة إلى #إيران تستمر يومين يلتقي خلالها بوزير الخارجية @JZarif وعدد من المسؤولين الإيرانيين، ضمن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها للتوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع في #اليمن عن طريق التفاوض. https://t.co/mSDpd6pXj2 — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) February 7, 2021

وكانت إيران رحبت بإعلان واشنطن وقف دعمها للحرب في اليمن، معتبرة أن الخطوة الأمريكية إن لم تكن مناورة سياسية فهي خطوة نحو تصحيح "أخطاء الماضي".

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان مساء أمس السبت،عن ترحيبها بأي جهد يبذله المجتمع الدولي لقطع الدعم عن "المعتدين على اليمن"، معتبرة أن "وقف الدعم (الأمريكي) وعدم بيع الأسلحة للتحالف السعودي، إن لم يكن مناورة سياسية، يمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها، كما أكد أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة تخطط لإلغاء تصنيف جماعة "أنصار الله" كتنظيم إرهابي، والتي تم وضعها في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران. وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.