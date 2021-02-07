عاصفة ثلجية تضرب 4 دول أوروبية… فيديو

ضرب موجة برد شديدة مصحوبة بتساقط ثلوج كثيفة أجزاء من المملكة المتحدة، اليوم الأحد، تزامنا مع وصول عاصفة "دارسي" الثلجية، التي تضرب عددا من الدول الأوروبية الأخرى منها هولندا وألمانيا وبلجيكا.

ذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، مشيرة إلى أن السلطات البريطانية أصدرت إنذارا بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب شرق البلاد واحتمال انقطاع الطرق بالثلوج وحدوث اضطرابات في النقل البري والجوي.

Snow has started to fall in parts of the UK as Storm Darcy arrives.



Read the latest here: https://t.co/zqFXgnbJPM pic.twitter.com/gvVJpeOSB0 — Sky News (@SkyNews) February 7, 2021

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد بداية تساقط الثلوج مع وصول العاصفة "دارسي" التي من المتوقع أن تستمر حتى غدا الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" إن عاصفة "دارسي" الثلجية هي الأولى منذ عشر سنوات التي تضرب هولندا، مشيرة إلى أنها تسبب في تعطيل حركة السكك الحديد والطرق فيما كانت جبهة باردة تجتاح شمال أوروبا.

The Netherlands was blanketed on Sunday by the first major snowstorm to hit the country in 10 years, disrupting rail and road traffic, as a cold front pushed through northern Europehttps://t.co/9MEJAlStPc pic.twitter.com/KO3RWDbPYh — AFP News Agency (@AFP) February 7, 2021

ولفتت إلى أن خدمات السكك الحديد في ألمانيا تأثرت أيضا فيما على الجانب الآخر من بحر الشمال، كما غطت طبقة من الثلوج الخفيفة بلجيكا مع توقعات بحدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.