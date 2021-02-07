موسكو: تصريحات جوزيب بوريل بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته في روسيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن تصريحات ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته التى أعلن عنها في روسيا.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية:

"فوجئنا بتقييمات بوريل لنتائج الزيارة، فهي تتعارض بشدة مع تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي في موسكو ".

وأضافت الخارجية: "الجانب الروسي علق على نتائج المفاوضات في مؤتمر صحفي بحضوره ، وأتيحت له جميع الفرص لتقديم تقييمه الخاص على الفور ، وهو قام بذلك".

وكان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، صرح يوم أمس السبت، بنهاية زيارته لموسكو، بأن العلاقات مع روسيا لا تزال "غير مرضية"، داعيا للإبقاء على قنوات الحوار الدبلوماسية مفتوحة.

وفي ختام زيارة ممثل السياسة الخارجية للاتاحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لموسكو، قال: إنه "على القنوات الدبلوماسية أن تبقى مفتوحة، ليس فقط لأجل خفض تصعيد الأزمات أو الحوادث، بل لإقامة تبادلات مباشرة وتوصيل رسائل حازمة وصريحة، خاصة وأن العلاقات لا تزال بعيدة عن كونها مرضية".

وأوضح بوريل: أنه "سيطلع مسؤولي الاتحاد الأوروبي على نتائج زيارته خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية يوم 22 فبراير/ شباط الجاري، وذلك قبل الحوار الاستراتيجي المرتقب حول العلاقات الروسية الأوروبية، الشهر المقبل خلال اجتماع المجلس الأوروبي.