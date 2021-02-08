واشنطن تطالب "أنصار الله" بوقف هجماتها على السعودية فورا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" إلى وقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل الأراضي اليمنية وخارجها.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيانها: "بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب اليمن، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين ضد السعودية".

وأضاف البيان: "ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية، ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وحث بيان الخارجية الأمريكية جماعة "أنصار الله"، "على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث لتحقيق السلام"، مضيفة أنه حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، عن اعتراض 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه المملكة.



وأكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، أنه سيتم إعادة النظر في قرار تصنيف جماعة "أنصار الله" تنظيما إرهابيا للتأكد من أنه لا يمنع مساعدة الشعب اليمني.