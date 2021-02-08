هل تكون روسيا... بوتين يكشف من يستطيع أن يحكم العالم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم في مجلس العلوم والتعليم، أن من سيصبح قائدًا في المنافسة العالمية للتكنولوجيا والمعرفة سيحكم العالم.

وأوضح الرئيس الروسي اليوم الاثنين أنه:

"نرى أن المنافسة العالمية على التكنولوجيا والمعرفة في جميع أنحاء العالم تنمو بسرعة، ومن الواضح أن من يتولى زمام القيادة سيحدد مزيدًا من التنمية للبشرية جمعاء".

وشدد على أن السيادة العلمية والتكنولوجية هي مسألة حاضر ومستقبل لروسيا، ولديها كل شيء لتكون من بين القادة في مجال العلوم.

وأصدر بوتين تعليماته للحكومة لإعداد برنامج حكومي جديد للتنمية العلمية والتكنولوجية، لتغيير جذري في نهج تمويل العلوم من أموال الميزانية. وشدد الرئيس في نفس الوقت على ضرورة مراعاة تجربة تنظيم أكثر المشاريع التكنولوجية تعقيدا في مجال المجمع الصناعي العسكري.