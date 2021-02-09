 نيوزيلاندا تعلق العلاقات السياسية والعسكرية مع ميانمار

أعلنت نيوزيلاندا، اليوم الثلاثاء، تعليق الاتصالات العسكرية والسياسية رفيعة المستوى مع ميانمار، في أول تحرك دولي كبير لعزل المجلس العسكري الحاكم في البلاد بعد انقلاب عسكري.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للصحفيين، "عقب الانقلاب العسكري، علقت نيوزيلندا جميع العلاقات السياسية والعسكرية رفيعة المستوى مع ميانمار"، وفقا لرويترز.

وفي سياق منفصل، أظهرت لقطات مصورة على فيسبوك شرطة ميانمار تستخدم مدافع المياه لتفريق المتظاهرين في عاصمة البلاد نايبيداو، اليوم الثلاثاء.

وشارك أمس الاثنين عشرات الآلاف من المحتجين في مظاهرات خرجت في أنحاء ميانمار احتجاجا على إطاحة الجيش بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو كي قبل أسبوع.

وتزايدت الدعوات للانضمام إلى الاحتجاجات ودعم حملة عصيان مدني، كما أصبحت أكثر تنظيما منذ الانقلاب الذي أثار تنديدا دوليا واسعا.