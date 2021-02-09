رغم التوتر... رئيسة تايوان تهنئ الصين بالعام القمري الجديد وتدعوها للحوار

هنأت رئيسة تايوان، تساي إينج-وين، الصين بالعام القمري الجديد، اليوم الثلاثاء 9 فبراير/شباط، ودعتها للحوار.

ولكن، ورغم تلك التصريحات الإيجابية من قبل رئيسة تايوان، إلا أنها قالت إن بلادها لن ترضخ للضغوط الصينية وكررت الدعوة لاستئناف الحوار مع بكين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكثفت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، نشاطها العسكري حول الجزيرة في الشهور الأخيرة، ردا على ما وصفته بكين بأنه "تواطؤ" بين تايبه وواشنطن، أهم داعم دولي لتايوان.

وقالت تساي في تصريحات، بعد اجتماع مع مسؤولين أمنيين كبار، إن تايوان على اتصال وثيق "بالدول المعنية" بالوضع في مضيق تايوان، الذي يفصل الجزيرة عن الصين جارتها الكبرى.

وأضافت أن "الطائرات العسكرية والسفن الحربية الصينية، التي تعمل في محيط تايوان لا تفيد السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وأشارت إلى أن تايوان تنشد "محادثات ذات مغزى" مع بكين، على أساس المساواة والاحترام المتبادل، طالما كانت بكين ترغب في الحد من المواجهة.

وتحتفل تايوان والصين هذا الأسبوع بالعام القمري الجديد، وهي العطلة الأهم سنويا فيهما وتؤذن ببدء فصل الربيع.