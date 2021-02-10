الصحة العالمية تكشف سبب تخوفها رغم تسجيل انخفاض حالات الإصابة بكورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في العالم، فضلاً عن الوفيات الناجمة عنه، يواصل الانخفاض، مشيرة إلى أن العديد من البلدان سجلت حالات من السلالات الجديدة للفيروس.

وقالت المنظمة، في بيان: "لوحظ انخفاض في عدد الحالات الجديدة للأسبوع الرابع على التوالي: الأسبوع الماضي، تم اكتشاف 3.1 مليون شخص مصاب في العالم، 17 في المائة أقل من الأسبوع السابق. هذا هو أدنى رقم في 15 أسبوعًا".

وأضافت "كما انخفض عدد الوفيات المسجلة للأسبوع الثاني على التوالي: في الأسبوع الماضي، كان هناك 88000 حالة وفاة جديدة، بانخفاض 10 في المائة عن الأسبوع السابق".

كما أشارت الصحة العالمية إلى أنه في الفترة الممتد ما بين 1 و7 فبراير الحالي، تم تسجيل 3153426 حالة إصابة بـ COVID في العالم، وتوفي 88369 شخصا.

وفي ظل الانخفاض المسجل في حالات الإصابة بكورونا، تستمر السلالات الجديدة الأكثر عدوى في الانتشار، حيث تم تسجيل حالات للسلالة البريطانية في 86 دولة والجنوب أفريقية في 44 دولة، والبرازيلية/اليابانية في 15 دولة.