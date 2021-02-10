أول تعليق من بايدن على إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، على خبر إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول، بعد 3 سنوات من سجنها.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي من مقر وزارة الدفاع، "لدي أخبار سارة بأن الحكومة السعودية أفرجت عن الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول من السجن".

وأضاف الرئيس الأمريكي،

"إنها مدافعة قوية عن حقوق المرأة.. وكان إطلاق سراحها هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في تغريدة له على موقع "تويتر"، عن سعادته للإفراج عن الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول.

"Releasing her was the right thing to do."



Biden hailed the release of prominent Saudi women’s rights activist Loujain Al-Hathloul, who was freed after nearly three years in jail, her sister said https://t.co/dNnESvHZam pic.twitter.com/Xns557wERx — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 10, 2021

وقال سوليفان، "مسرور للإفراج عن لجين الهذلول.. هذا شيء جيد".



وبشكل منفصل، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق سراح الهذلول بأنه "تطور محل ترحيب".

أعلنت أسرة الناشطة في وقت سابق من اليوم، إطلاق سراحها من أحد السجون السعودية وعودتها إلى منزل الأسرة، بعد قضاء ثلاثة أعوام خلف القضبان.

اعتقلت الناشطة السعودية -31 عاما- في مايو/ أيار عام 2018، وفي ديسمبر/ كانون الماضي، أصدر القضاء السعودي حكما بإدانتها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

وأدانت المحكمة المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة.

وقالت إن ذلك بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.