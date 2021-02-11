قتلى وجرحى من الجنود الأتراك في معارك مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 6 عناصر من جنودها، في منطقة عمليات "مخلب النسر 2" شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان لها ، إن "جنديين قتلا و4 آخرين أصيبوا بجروح، نتيجة اشتباكات اندلعت مع عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة كاره"، مضيفة أن "الجرحى الـ 4 نقلوا إلى المستشفى"، مشيرة إلى "قصف أهداف محددة في المنطقة بغارة جوية، ما كبد عناصر الحزب خسائر فادحة".

من جانبه، قال حزب العمال الكردستاني، إن "قواته قتلت 10 جنود أتراك في معارك "مخلب النسر" التي أطلقتها تركيا شمالي العراق".

وأطلقت تركيا، أمس الاربعاء، عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف عناصر الحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، بعد يومين من إطلاق عملية "أرن-8" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" في ثلاث ولايات جنوبي البلاد. وأضافت الداخلية في بيان إن العملية التي يشارك فيها 1670 عنصرا من القوات الأمنية تم إطلاقها في ولاية هطاي وغازي عنتاب وعثمانية.

وألقت وحدة من الاستخبارات التركية القبض على القيادي المسؤول عن الإمداد اللوجستي في حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، إبراهيم باريم، بعملية نوعية في مدينة سنجار شمالي العراق ونجحت في نقله إلى تركيا.