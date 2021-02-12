بايدن: لن أسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار مع المكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تعليق تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود.

موسكو- سبوتنيك. وقال بايدن في رسالة موجهة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: "إن إدارته لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار".

وأمر بايدن بمراجعة جميع الموارد التي خصصت لأعمال البناء.

هذا وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، الكونغرس رسميا بقراره حول إنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها سلفه دونالد ترامب، من أجل تمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.

يذكر أن بايدن وقع فور وصوله إلى البيت الأبيض سلسلة أوامر تنفيذية نص أحدها على وقف بناء جدار عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وكانت الحكومة المكسيكية قد رحبت بتوقيع بايدن الأمر التنفيذي الذي بموجبه سيعلق بناء جدار عند الحدود بين البلدين، كما أشادت بعزمه على إصلاح قوانين الهجرة في الولايات المتّحدة.