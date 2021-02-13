مصر والغابون تناقشان خطة "تحول اقتصادي"

ناقشت مصر والغابون، أمس الجمعة، إمكانية مشاركة مصر في خطة تحول اقتصادي تعتزم الغابون تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقالت بوابة الأهرام الإلكترونية إن سيف قنديل، سفير مصر بالغابون التقى، بليون بالونزي، وزير المواصلات والبنية الأساسية بالغابون.

وتناول اللقاء "سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البنية الأساسية في ضوء إنجازات الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في مجال تطوير البنية الأساسية ورصف وتشييد حوالي 6000 كم من الطرق بالقاهرة والمدن والمحاور الرئيسية والعاصمة الإدارية الجديدة، وهي التجربة التي تتطلع مصر لتكرارها في عدد من الدول الأفريقية الصديقة ومن بينها الغابون".

كما تطرق اللقاء إلى خطة الحكومة الغابونية للتحول الاقتصادي 2021 - 223، خاصة في قطاع البنية الأساسية، حيث بحثا مشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية للحكومة الغابونية في إطار الخطة، وسبل تمويلها، وإمكان مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ جانب منها.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد في وقت سابق أن الدولة "تستهدف إحلال وتجديد وتزويد شبكة الطرق والسكك الحديد الجديدة، من أجل خدمة المواطنين".

وقال السيسي، خلال افتتاحه لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، "أنه بنهاية العام الحالى لا توجد قطارات سكك حديد قديمة، مردفا "حاسبونا على كده"، موضحا أنه سيتم إحلال جميع القطارات العاملة بالسكة الحديد بنهاية العام الحالي.

وأضاف، أنه "كان قد اتفق مع وزير النقل، كامل الوزير، على عدم وجود أي قطار أو عربة أو جرار قديم على السكك الحديدية في شهر يونيو/حزيران المقبل، إلا أن ظروف فيروس كورونا سوف تؤجل ذلك".