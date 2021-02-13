الصومال... انفجار سيارة مفخخة وسماع دوي إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي

أفادت وسائل إعلام صومالية، بوقوع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة وسماع دوي إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "راديو دالسان" الصومالي أنه "وقع تفجير بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش أمنية بالقرب من القصر الرئاسي في مقديشو، كما سمع دوي إطلاق نار".

ووفقا لبيان للشرطة الصومالية، "قُتل شخص واحد على الأقل يرجح أن يكون الانتحاري فيما أصيب 7 أشخاص آخرين على الأقل".

وأوضح البيان أن "سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث وتم نقل الجرحى لتلقي العلاج".

وأشار إلى "وقوع أضرار مادية في 8 سيارات و9 دراجات نارية على الطريق الذي وقع فيه الانفجار".

وحملت الشرطة الصومالية المسؤولية إلى حركة الشباب". بحسب الراديو.

وحتى اللحظة، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير.

ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعا داميا بين حركة الشباب وقوات الحكومة المركزية. وتهدف حركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

كما تشن القوات الأمريكية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.