زعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ الأمريكي": مسؤولية ترامب عن أحداث اقتحام الكونغرس "أخلاقية"

قال زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إن مسؤولية الرئيس السابق دونالد ترامب عن أحداث اقتحام الكونغرس التي وقعت في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، هي مسؤولية أخلاقية.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، قالت وكالة "رويترز" إنها علمت أن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أبلغ زملائه أنه سيصوت لتبرئة ترامب.

وقال ماكونيل لزملائه، عبر رسائل بريدية، إنه لا يستطيع التصويت لإدانة ترامب، مشيرا إلى "اعتقاده بأن ن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص للنظر في القضية.

ويدعم الديمقراطيون، أنصار الرئيس الحالي جو بايدن، محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، إثر اتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتعد هذه أول إجراءات محاكمة لعزل رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، بينما يقول فريق الدفاع عنه أن مساءلته "غير دستورية" كونه لم يعد رئيسا، مؤكدين أنها تحمل دوافع "انتقام سياسي" من الرئيس السابق.

Sen. McConnell: "There's no question—none—that Pres. Trump is practically and morally responsible for provoking the events" of January 6.



"The people who stormed this building believed they were acting on the wishes and instructions of their president." https://t.co/InnhdCZLiD pic.twitter.com/FOM9Yoz81S — ABC News (@ABC) February 13, 2021

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال محاكمته داخل الكونغرس، التي أقيمت اليوم السبت، إثر اتهامه بالتحريض في أحداث اقتحام محتجين لمبنى الكونغرس الشهر الماضي.

ذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، مشيرة إلى أن قرار إدانة الرئيس الأمريكي السابق الذي يتبناه الديمقراطيين لم يحصل على التأييد الكافي من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، خلال جلسة التصويت التي عقدت لمحاكمة ترامب واستصدار قرار بعزله رغم ترك منصبه، وهو الأمر الذي يصفه فريق الدفاع عن ترامب بـ "الانتقام السياسي" ويقولون إنه "غير الدستوري".

BREAKING: The Senate is voting on the article of impeachment against Pres. Trump. Watch live: https://t.co/SkWz6wvfIq — ABC News (@ABC) February 13, 2021

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إن تصويت مجلس الشيوخ برأ الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال التصويت الذي كانت نتيجته 57 صوتا تؤيد إجراءات العزل، مقابل 43 صوت ترفض تلك الإجراءات.

وتتطلب إدانة ترامب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الـ 100، وهو ما لم يتم تحقيقه، وتقول الشبكة الأمريكية، إن ترامب حصل على البراءة لأن قرار إدانته لم يحقق النصاب المطلوب.