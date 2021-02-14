الجيش الإيراني يعلن إجراء مناورات على الحدود العراقية

أعلن الجيش الإيراني، إجراء مناورات، اليوم الأحد، في الشريط الحدودي بمدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن حاكم مدينة قصر شيرين، مراد علي تاتار، قوله إن "المناورات ستجري بمشاركة القوات المسلحة المتواجدة في هذه المنطقة لاستعراض قدراتها"، مؤكدا أن "قواتنا المسلحة هي في أتم الجهوزية والاستعداد ولن تسمح لأي معتد بالعدوان على البلاد".

وأضاف المسؤول الإيراني، أنه وبفضل التواجد المقتدر للقوات المسلحة فإن الأمن الكامل مستتب في حدود مدينة قصر شيرين على امتداد 186 كم (مع العراق)، وتعد هذه المدينة من أكثر المناطق أمنا في البلاد.

وانطلقت في إيران، صباح الخميس الماضي، "مناورات الرسول الأعظم" البرية في منطقة جنوب غرب البلاد، تزامنا مع الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وأعلن الحرس الثوري أن "هذه المناورات تهدف إلى تقييم ميداني لأحدث الإنجازات والقدرات ودراسة الطاقات العملياتية الجديدة واختبار مستوى القوة العملياتية لجزء من أحدث المعدات القتالية والدفاعية، للقوة البرية التابعة للحرس في مختلف الألوية والوحدات من الطائرات المسيرة والقوات المحمولة جوا والمدرعات والقوات الخاصة والمدفعية، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وعرض الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، ثلاثة صواريخ باليستية في ساحة الحرية في العاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإيرانية. وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "القوة الجوفضائية بالحرس الثوري عرضت الصواريخ الباليستية "ذوالفقار بصير"، و"دزفول"، و"قيام".

كما عرض الحرس الثوري منظومة صواريخ "سوم خرداد" في ساحة التحرير في العاصمة طهران احتفالا بانتصارات الثورة الإيرانية، وهي من تصنيع مركز الأبحاث الدفاعية الرادارية للحرس الثوري، وقال: "يمكنها اعتراض 4 أهداف في آن واحد، بجانب إطلاقها 8 صواريخ من طراز "طائر".