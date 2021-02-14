إيران تختبر صاروخا ذكيا بمدى 300 كيلومتر

أعلن قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الأحد، عن اختبار القوات البرية صاروخا ذكيا بمدى 300 كيلومتر للقوات في إحدى مناطق البلاد.

وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الأحد، بأن تصريحات كيومرث حيدري جاءت على هامش المهرجان الوطني الثاني لإحياء ذكرى الشهيد نامجو، التابع للقوة البرية للجيش الإيراني الذي أقيم في مقر القوة، صباح اليوم.

وأشاد حيدري بقدرة القوات البرية للجيش الإيراني في مجال المدفعية وراجمات الصواريخ، قائلا:

إن وحدة صاروخ القوة البرية للجيش قامت باختبار صاروخ ذكي بمدى 300 كيلومتر في إحدى مناطق البلاد.

وحول الإحداثيات التشغيلية لهذا الصاروخ، ذكر العميد حيدري أنه يتمتع بقدرات عالية في مجال الرؤية والذكاء والدقة، وهو جاهز للدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الظروف الجوية، وأن بلاده تحاول أن تكون أسلحتها في هذا المجال آلية وذكية ودقيقة.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإيراني، إجراء مناورات، اليوم الأحد، في الشريط الحدودي بمدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه غرب البلاد.

وقال حاكم مدينة قصر شيرين، مراد علي تاتار:

إن المناورات ستجري بمشاركة القوات المسلحة المتواجدة في هذه المنطقة لاستعراض قدراتها، وقواتنا المسلحة هي في أتم الجهوزية والاستعداد ولن تسمح لأي معتد بالعدوان على البلاد.

وانطلقت في إيران، صباح الخميس الماضي، "مناورات الرسول الأعظم" البرية في منطقة جنوب غرب البلاد، تزامنا مع الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وعرض الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، ثلاثة صواريخ باليستية في ساحة الحرية في العاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإيرانية. وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "القوة الجوفضائية بالحرس الثوري عرضت الصواريخ الباليستية "ذوالفقار بصير"، و"دزفول"، و"قيام".

كما عرض الحرس الثوري منظومة صواريخ "سوم خرداد" في ساحة التحرير في العاصمة طهران احتفالا بانتصارات الثورة الإيرانية، وهي من تصنيع مركز الأبحاث الدفاعية الرادارية للحرس الثوري، وقال: "يمكنها اعتراض 4 أهداف في آن واحد، بجانب إطلاقها 8 صواريخ من طراز "طائر".