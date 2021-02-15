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    المعارض الروسي المحتجز أليكسي نافالني، محمكة موسكو، روسيا 2 فبراير 2021

    برلماني ألماني: حكومتنا تخفي المعلومات المتعلقة بقضية نافالني

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    أعلن نائب البوندستاغ، عضو لجنة الشؤون الدولية عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أنطون فريزين، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء الألماني يحجب ويخفي المعلومات المتعلقة بقضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

    موسكو - سبوتنيك. وقال فريزين لوكالة "سبوتنيك": "لكم أن تتخيلوا أن عدة أشخاص دخلوا ألمانيا مع شخص تسمم بغاز أعصاب خطير للغاية. بالإضافة إلى العناصر التي تحتوي أيضًا على آثار للسم".

    قوات الأمن ومكافحة الشغب، وسط احتجاجات نافالني غير المرخصة في موسكو، روسيا 2 فبراير 2021
    © Sputnik . Iliya Pitalyev
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    وأضاف: "عندما سُئلت الحكومة عما إذا كانت هذه العناصر قد تم نقلها بشكل صحيح، أجابت الحكومة الفدرالية بأن هذا ليس مهماً بالنسبة لها... وفي قضية نافالني، ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يثير شكوكًا كبيرة، بل و"سياسة المعلومات" بأكملها للحكومة الفيدرالية من الحجب والقمع والتستر. الطلبات الروسية للمساعدة القانونية: محجوبة. محققون روس في ألمانيا: محجوبون، ومن زار نافالني في المستشفى، لا نعرف".

    يذكر أن الحكومة الألمانية استجابت في وقت سابق بشكل رسمي لطلب كتلة "البديل من أجل ألمانيا" في البوندستاغ الفيدرالي بشأن الوضع حول نافالني. وجاء في نص الرد، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن مجلس الوزراء ليس على علم بالإجراءات الأمنية المتخذة في عيادة شاريتيه في برلين فيما يتعلق بدخول نافالني إلى المستشفى.

    كما رفضت الحكومة الإجابة عن أي أسئلة حول الأشياء التي يُزعم أنه تم العثور على آثار سموم عليها، موضحة فقط أنه تم العثور على نفس المادة في دم نافالني.

    وتم رفض جميع الأسئلة المتعلقة بالطلبات الروسية للحصول على المساعدة القانونية في هذه القضية مع صياغة أن الحكومة لم تخض في تفاصيل إجراءات تقديم المساعدة القانونية بين الدول.

    ووفقاً لردود الحكومة، وصل نافالني إلى برلين برفقة زوجته وسكرتيره الصحفي. ورد مجلس الوزراء بالنفي على سؤال النواب ما إذا كانت لديهم أي علامات تسمم.

    وكانت ألمانيا زعمت أن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب، بعد أن أعلنت أن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريتيه" في برلين، حيث نقل نافالني من مدينة أومسك الروسية.

    وأفادت وزارة الداخلية الروسية، في وقت سابق، بأن موسكو لم تتلق إجابات جوهرية من ألمانيا والسويد وفرنسا عن أي من الأسئلة الـ 24 التي أثيرت بشأن الوضع حول نافالني.

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