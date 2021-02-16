تركيا تفتح تحقيقا بحق نائب هولندي أساء لأردوغان بصورة

أعلنت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق بحق النائب الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز، على خلفية إساءته للرئيس رجب طيب أردوغان في منشور على "تويتر".

أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن نيابة أنقرة أوضحت في بيان أن التحقيق فُتح بسبب تغريدة مسيئة للرئيس أردوغان، نشرها فيلدرز يوم 15 فبراير/ شباط الجاري.

وأضاف البيان أن تغريدة فيلدرز المسيئة تضمنت عبارات وصور مسيئة لأردوغان.

وكان "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم، قد استنكر مساء الاثنين على لسان المتحدث باسمه عمر جليك، إساءات فيلدرز بحق أردوغان، معتبرا أنه "نال لعنة البشرية بسبب أفعاله".

والصورة الكاريكاتيرية التي أغضبت تركيا هي للرئيس أردوغان ويبدو خلفه من جهة اليمين العلم التركي، فيما ظهر علم تنظيم "داعش" الإرهابي من جهة الشمال، وكتب فيلدرز معلقا على صورة أروغان كلمة "إرهابي".

وفيلدرز من أبرز السياسيين اليمينيين المتطرفين في أوروبا، وكان شخصية رئيسية في إثارة الجدل بشأن الهجرة في هولندا على مدار العقد الماضي، على الرغم من أنه لم يشارك أبدا في الحكومة، بحسب وكالة "رويترز".

وحصل فيلدرز على البراءة في محاكمة متعلقة بخطاب كراهية عام 2011 بسبب تعليقات شبه فيها الإسلام بالنازية ودعا إلى حظر القرآن.

وكان النائب الهولندي المناهض للإسلام خيرت فيلدرز أعاد في أواخر 2019 طرح خطته لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد.

ونشر فيلدرز على "تويتر" صورة كتب عليها "محمد، ودعا الناس لإرسال رسومهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن، وقال فيلدرز زعيم أكبر حزب معارض في البرلمان الهولندي "يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية".