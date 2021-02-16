البيت الأبيض: الإدارة "غاضبة" من هجوم أربيل ونحتفظ بحق الرد عليه

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية تتواصل مع المسؤولين في العراق لتحديد المسؤول عن هجوم أربيل، الذي وقع مساء الاثنين.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت بساكي في مؤتمر صحفي إن "إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تعمل على تحديد المسؤول عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق".

وأكدت أن "الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم بالشراكة مع شركائنا العراقيين".

وأضافت: "ما زلنا نعمل من خلال التعاون مع شركائنا العراقيين لتحديد المسؤولية عن هذا الهجوم"، مشيرة إلى أن الإدارة غاضبة من هذا الهجوم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد كشفت تفاصيل الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وصرح البنتاغون أن القاعدة الأمريكية في أربيل استهدفت بـ 14 صاروخا، 4 منها أصابت مباني فيها.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي.

وقال الكولونيل واين ماروتو: "تؤكد قوة المهام المشتركة العراقية إنه تم إطلاق 14 صاروخا من عيار ‏‏107 ملم مع سقوط 3 منها داخل المنطقة الشرقية يوم 15 ‏فبراير في الساعة 21:30 بتوقيت العراق وقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيا) وأصيب 9 آخرون (8 ‏مقاولين محليين وجندي أمريكي واحد)".

كما وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع إقليم كردستان على خلفية هجوم أربيل.