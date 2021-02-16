دولة تقرر تقاسم حصتها من لقاح كورونا مع بلدان أخرى

قال مسؤول صحي كبير في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تخطط لمشاركة مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لمرض "كوفيد 19" مع دول أفريقية أخرى.

وأضاف أنبان بيلاي، نائب المدير العام في وزارة الصحة، أن جنوب أفريقيا تخطط لتقاسم مليون جرعة تلقتها في بداية الشهر من معهد المصل الهندي عبر الاتحاد الأفريقي، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع بيلاي أن "الجرعات سيتم تقاسمها مع دول القارة عبر الاتحاد الافريقي"، مضيفا أن الحكومة ستبحث استعادة الأموال التي أنفقت على لقاح "أسترازينيكا"، لكنها ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على كيفية القيام بذلك.

وأردف أنه ليس صحيحا أن جنوب أفريقيا طلبت من معهد المصل الهندي استعادة الجرعات، كما أفادت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية.

قال وزير الصحة زويلي مخيزي، في وقت سابق، إن

بعض الدول الأفريقية أعربت بالفعل عن اهتمامها بالحصول على جرعات "أسترازينيكا" من جنوب أفريقيا.

أوقفت البلاد مؤقتا طرح جرعات "أسترازينيكا" هذا الشهر، بعد أن أظهرت بيانات التجارب الأولية أنها توفر الحد الأدنى من الحماية ضد الإصابات الخفيفة والمتوسطة ​​من سلالة فيروس كورونا المنتشرة في البلاد.

تم التشاور مع العلماء حول ما يجب القيام به مع لقاح "أسترازينيكا"، وتقرر التحول إلى خطة لبدء تلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية ببدائل مثل لقاح "جونسون آند جونسون".