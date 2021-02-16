وكالة: كوريا الشمالية حاولت سرقة تكنولوجيا لقاحات كوفيد-19 من جارتها الجنوبية

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، إن جارتها الشمالية حاولت سرقة تكنولوجيا تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية حاولت اختراق خوادم شركات تصنيع الأدوية المحلية، من أجل الحصول على المعلومات التقنية حول لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد.

واستندت وكالة يونهاب في زعمها إلى تقرير تحدث فيه نواب برلمانيون نقلا عن وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية.

وأضافت الوكالة، أن "وكالة الاستخبارات الوطنية قالت، خلال جلسة برلمانية مغلقة، إن متوسط العدد اليومي لهجمات الاختراق في كوريا الجنوبية زاد بنسبة 32% على أساس سنوي ليصل إلى 1.58 مليون حالة".

وأوضحت الوكالة، أن "أكثر الهجمات لم تنجح في تحقيق هدفها، وفق ما ذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية".

كانت"يونهاب" نقلت، في وقت سابق، عن النائب في حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، ها تيه-كيونغ، قوله إن و"كالة الاستخبارات الوطنية ومصادر أخرى أكدت تعرض شركة "فايزر" للهجمات السيبرانية من قبل الشمال".